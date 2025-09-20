Esplora tutte le offerte Sky
Premier LeagueGiornata 5 - sabato 20 settembre 2025Giornata 5 - sab 20 set
Fine
Man. United
Bruno Fernandes 14'Casemiro 37'
2 - 1
Chelsea
Chalobah T. 80'
Man. United
Bruno Fernandes 14'Casemiro 37'
2 - 1 Chelsea
Chalobah T. 80'
Manchester United-Chelsea 2-1: gol di Bruno Fernandes, Casemiro e Chalobah. HIGHLIGHTS

Due gol e altrettanti espulsi nel primo tempo a Old Trafford, dove i Red Devils indirizzano la vittoria e riscattano lo 0-3 nel derby. Primo stop in Premier per i Blues, rimasti in 10 dopo 5' per il rosso a Sanchez che stende Mbeumo lanciato a rete. Maresca corre ai ripari con tre cambi nei primi 21 minuti, ma Bruno Fernandes la sblocca su assist di Dorgu. Prima dell'intervallo fa tutto Casemiro, che raddoppia e si fa cacciare per doppia ammonizione. All'80' Chalobah accorcia di testa, ma non basta

