Due gol e altrettanti espulsi nel primo tempo a Old Trafford, dove i Red Devils indirizzano la vittoria e riscattano lo 0-3 nel derby. Primo stop in Premier per i Blues, rimasti in 10 dopo 5' per il rosso a Sanchez che stende Mbeumo lanciato a rete. Maresca corre ai ripari con tre cambi nei primi 21 minuti, ma Bruno Fernandes la sblocca su assist di Dorgu. Prima dell'intervallo fa tutto Casemiro, che raddoppia e si fa cacciare per doppia ammonizione. All'80' Chalobah accorcia di testa, ma non basta

CLASSIFICA