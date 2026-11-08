Premier LeagueGiornata 10 - domenica 8 novembre 2026Giornata 10 - dom 8 nov
Fine
4 - 4
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Manchester United-Aston Villa 4-4: video, gol e highlights
Nell’ultimo match della 10^ di Premier, partita pazza a Old Trafford. Come con la Roma, lo United va sotto di due gol (in appena 4’) ma come coi giallorossi recupera: prima ancora con un rigore di Bruno Fernandes, poi con Tielemans. Nella ripresa, la squadra di Emery ne segna altri due e si porta sul 4-2. Sembra finita ma i Red Devils trovano il pari nel recupero con due ex Serie A: prima Zirkzee su assist di Dorgu, poi al 97’ è lo stesso ex Lecce di testa a fare 4-4. Lo United resta penultimo