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Man. United
Bruno Fernandes 16' (Rig.)Tielemans Y. 44'Zirkzee J. 90' + 2'Dorgu P. 90' + 6'
4 - 4 Aston Villa
Alysson 1'Jackson N. 4'McGinn J. 48' (Rig.)Goretzka L. 53'
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Manchester United-Aston Villa 4-4: video, gol e highlights

Nell’ultimo match della 10^ di Premier, partita pazza a Old Trafford. Come con la Roma, lo United va sotto di due gol (in appena 4’) ma come coi giallorossi recupera: prima ancora con un rigore di Bruno Fernandes, poi con Tielemans. Nella ripresa, la squadra di Emery ne segna altri due e si porta sul 4-2. Sembra finita ma i Red Devils trovano il pari nel recupero con due ex Serie A: prima Zirkzee su assist di Dorgu, poi al 97’ è lo stesso ex Lecce di testa a fare 4-4. Lo United resta penultimo

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