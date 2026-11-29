Emozionante e combattuto, come da tradizione, il Merseyside Derby. Finisce 1-1 all'Hill Dickinson Stadium. I reds sono passati in vantaggio dopo appena 5' grazie a un bel gol di Szoboszlai, ma il pareggio è arrivato dopo neanche venti minuti, grazie all'autorete di Frimpong che ha deviato oltre Alisson un calcio piazzato di Dewsbury-Hall. A seguire, occasioni per entrambe le squadre che non hanno cambiato l'1-1 finale

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