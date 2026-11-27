Premier LeagueGiornata 12 - venerdì 27 novembre 2026Giornata 12 - ven 27 nov
Fine
3 - 2
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Nottingham Forest-Chelsea 3-2: video, gol e highlights
Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Xabi Alonso, battuta al City Ground nell'anticipo della 12^ giornata di Premier League. Padroni di casa subito avanti con Igor Jesus, che s'inventa una splendida girata al volo su cross di Munoz. Dopo l'intervallo Fofana stende in area l'ex Delap: Gibbs-White raddoppia dal dischetto. Al 55' accorcia Emegha, ma il capitano del Forest fa doppietta al 73'. Ancora Emegha a segno nel finale, non basta però ai Blues in crisi di risultati