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Premier LeagueGiornata 2 - sabato 29 agosto 2026Giornata 2 - sab 29 ago
Fine
Liverpool
Isak A. 60'Muñoz V. 82'
2 - 2
Nottingham Forest
Ndoye D. 24'Gibbs-White M. 70' (Rig.)
Liverpool
Isak A. 60'Muñoz V. 82'
2 - 2 Nottingham Forest
Ndoye D. 24'Gibbs-White M. 70' (Rig.)
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Liverpool-Nottingham Forest 2-2: video, gol e highlights

Inizio di Premier League in salita per il Liverpool, che dopo il pareggio per 2-2 alla prima giornata contro il Newcastle, ha pareggiato 2-2 anche contro il Nottingham Forest nella seconda giornata. Alle reti di Ndoye e Gibbs-White, hanno risposto quelle di Isak e Munoz, che hanno regalato un punto alla squadra di Iraola

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