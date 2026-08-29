Inizio di Premier League in salita per il Liverpool, che dopo il pareggio per 2-2 alla prima giornata contro il Newcastle, ha pareggiato 2-2 anche contro il Nottingham Forest nella seconda giornata. Alle reti di Ndoye e Gibbs-White, hanno risposto quelle di Isak e Munoz, che hanno regalato un punto alla squadra di Iraola

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