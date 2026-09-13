Un gol del solito Haaland regala al City il derby di Manchester giocato sul campo dello United. Il gol partita è arrivato dopo un'ora di gioco con la squadra di Maresca che era in inferiorità numerica per l'espulsione subita al 23' da Foden che ha reagito a un colpo subito da Bruno Fernandes. La firma sulla vittoria dei Citizens arriva anche grazie alla parata nel finale di Donnarumma su Mbeumo. Con questi tre punti il City aggancia al vertice della classifica l'Arsena

LA SUPER PARATA DI DONNARUMMA. VIDEO