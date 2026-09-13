Gigio Donnarumma l’ha rifatto. Ancora una parata decisiva, a tempo quasi scaduto, e il Manchester City ha portato a casa i tre punti nel derby contro lo United, nonostante una partita giocata per tre quarti in inferiorità numerica (rosso diretto a Foden, per fallo di reazione su Bruno Fernandes). Il gol della vittoria lo ha firmato il solito Haaland, la parata a conservare e proteggere il risultato l’ha effettuata il capitano della Nazionale: pallone in verticale per Mbeumo in posizione regolare e destro incrociato a botta sicura, ma Donnarumma si distende, apre la manona e compie un intervento clamoroso, deviando la palla in corner. È l'impronta decisiva sul match, i Citizens vincono 1-0 e restano a punteggio pieno dopo 4 giornate.