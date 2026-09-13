Donnarumma, la parata in Manchester United-Manchester City è un déjà-vu. VIDEOderby manchester
Il City ha vinto il derby in 10 e sui tre punti c'è anche la firma di Gigio Donnarumma: strepitosa la parata su Mbeumo nei minuti di recupero a impedire il pareggio. Una parata quasi identica a quella dello scorso anno, sempre sul camerunense, nel giorno del suo debutto a Manchester
Gigio Donnarumma l’ha rifatto. Ancora una parata decisiva, a tempo quasi scaduto, e il Manchester City ha portato a casa i tre punti nel derby contro lo United, nonostante una partita giocata per tre quarti in inferiorità numerica (rosso diretto a Foden, per fallo di reazione su Bruno Fernandes). Il gol della vittoria lo ha firmato il solito Haaland, la parata a conservare e proteggere il risultato l’ha effettuata il capitano della Nazionale: pallone in verticale per Mbeumo in posizione regolare e destro incrociato a botta sicura, ma Donnarumma si distende, apre la manona e compie un intervento clamoroso, deviando la palla in corner. È l'impronta decisiva sul match, i Citizens vincono 1-0 e restano a punteggio pieno dopo 4 giornate.
La parata nel derby di un anno fa
Una parata che vi ricorda qualcosa? Nulla di strano, semplicemente una parata quasi identica l'aveva realizzata nel derby dello scorso anno. Era il suo debutto da n. 1 del City (dopo aver vinto la Champions col Psg) e, sempre a Mbeumo, negò un gol con una strepitosa parata a mano aperta. L'esito, a un anno di distanza, non è cambiato: il duello Mbeumo-Donnarumma l'ha vinto il portiere, Manchester è ancora del City.