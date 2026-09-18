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Premier LeagueGiornata 5 - venerdì 18 settembre 2026Giornata 5 - ven 18 set
Fine
Brentford
Anthony J. 61'Igor Thiago 83'Fábio Carvalho 90' + 4'
3 - 0
Chelsea
Brentford
Anthony J. 61'Igor Thiago 83'Fábio Carvalho 90' + 4'
3 - 0 Chelsea
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Brentford-Chelsea 3-0: video, gol e highlights

Crollo del Chelsea nel derby contro il Brentford. La squadra di Andrews gioca un secondo tempo perfetto e passa al 61' con un facile colpo di testa di Anthony da due passi. Nel finale prima Igor Thiago finalizza un contropiede perfetto dopo il miracolo di Martinez su Schade e poi lo stesso Schade ispira nel recupero il tris di Fabio Carvalho. La vittoria vale anche il sorpasso in classifica sui blues

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