Premier LeagueGiornata 5 - venerdì 18 settembre 2026Giornata 5 - ven 18 set
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Brentford-Chelsea 3-0: video, gol e highlights
Crollo del Chelsea nel derby contro il Brentford. La squadra di Andrews gioca un secondo tempo perfetto e passa al 61' con un facile colpo di testa di Anthony da due passi. Nel finale prima Igor Thiago finalizza un contropiede perfetto dopo il miracolo di Martinez su Schade e poi lo stesso Schade ispira nel recupero il tris di Fabio Carvalho. La vittoria vale anche il sorpasso in classifica sui blues