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Premier LeagueGiornata 5 - sabato 19 settembre 2026Giornata 5 - sab 19 set
Fine
Tottenham
Gallagher C. 86'van Hecke J. 90' + 8'
2 - 3
Aston Villa
Manzambi J. 45' + 4'Jackson N. 67'Buendía E. 79'
Tottenham
Gallagher C. 86'van Hecke J. 90' + 8'
2 - 3 Aston Villa
Manzambi J. 45' + 4'Jackson N. 67'Buendía E. 79'
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Tottenham-Aston Villa 2-3: video, gol e highlights

Nonostante un buon avvio, De Zerbi perde in casa con l’Aston Villa di Emery. Vantaggio di Manzambi a fine primo tempo, sfruttando una momentanea inferiorità e l’ingenuità di Robertson. Raddoppio nella ripresa con Jackson, poi tris di Buendia. Nel finale i primi gol in campionato per gli Spurs: segnano Gallagher e Van Hecke nel recupero ma non basta. La situazione per l’allenatore italiano si complica: terzo ko in 5 partite, solo due pareggi e due gol segnati

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