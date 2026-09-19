Nonostante un buon avvio, De Zerbi perde in casa con l’Aston Villa di Emery. Vantaggio di Manzambi a fine primo tempo, sfruttando una momentanea inferiorità e l’ingenuità di Robertson. Raddoppio nella ripresa con Jackson, poi tris di Buendia. Nel finale i primi gol in campionato per gli Spurs: segnano Gallagher e Van Hecke nel recupero ma non basta. La situazione per l’allenatore italiano si complica: terzo ko in 5 partite, solo due pareggi e due gol segnati

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