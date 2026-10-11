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Premier LeagueGiornata 6 - domenica 11 ottobre 2026Giornata 6 - dom 11 ott
Fine
Liverpool
0 - 3
Man. City
Haaland E. 65'Doku J. 68'Cherki R. 78'
Liverpool0 - 3 Man. City
Haaland E. 65'Doku J. 68'Cherki R. 78'
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Liverpool-Manchester City 0-3: video, gol e highlights. Segnano Haaland, Doku e Cherki

Nella prima partita post sentenza di colpevolezza delle violazioni finanziarie in Premier, il City di Maresca non fallisce l'appuntamento col big match e stravince ad Anfield. Primo tempo senza gol. L'episodio chiave quando Gravenberch viene espulso per doppia ammonizione a inizio secondo tempo: poco dopo il City sblocca con Haaland e poi dilaga con Doku e Cherki. Maresca primo a punteggio pieno. Prima della partita forte contestazioni contro il Manchester dei tifosi reds

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