Premier LeagueGiornata 6 - domenica 11 ottobre 2026Giornata 6 - dom 11 ott
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Liverpool-Manchester City 0-3: video, gol e highlights. Segnano Haaland, Doku e Cherki
Nella prima partita post sentenza di colpevolezza delle violazioni finanziarie in Premier, il City di Maresca non fallisce l'appuntamento col big match e stravince ad Anfield. Primo tempo senza gol. L'episodio chiave quando Gravenberch viene espulso per doppia ammonizione a inizio secondo tempo: poco dopo il City sblocca con Haaland e poi dilaga con Doku e Cherki. Maresca primo a punteggio pieno. Prima della partita forte contestazioni contro il Manchester dei tifosi reds