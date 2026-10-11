Nella prima partita post sentenza di colpevolezza delle violazioni finanziarie in Premier, il City di Maresca non fallisce l'appuntamento col big match e stravince ad Anfield. Primo tempo senza gol. L'episodio chiave quando Gravenberch viene espulso per doppia ammonizione a inizio secondo tempo: poco dopo il City sblocca con Haaland e poi dilaga con Doku e Cherki. Maresca primo a punteggio pieno. Prima della partita forte contestazioni contro il Manchester dei tifosi reds

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