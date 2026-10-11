È stata la prima partita dopo che il City è stato giudicato colpevole di gravi violazioni finanziarie e i tifosi dei reds hanno tappezzato Anfield con striscioni di protesta e sfottò. Moltissimi erano parafrasi dei testi dei più grandi successi degli Oasis (con Noel Gallagher stesso presente allo stadio!). I tifosi del City hanno risposto con le bananone gialle, un simbolo del loro passato molto particolare. La partita è poi finita 3-0 per il City

LIVERPOOL-CITY: HIGHLIGHTS - CITY COLPEVOLE: COSA RISCHIA?