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Premier LeagueGiornata 7 - domenica 18 ottobre 2026Giornata 7 - dom 18 ott
Fine
Leeds
Calvert-Lewin D. 51'
1 - 1
Man. United
Mbeumo B. 35'
Leeds
Calvert-Lewin D. 51'
1 - 1 Man. United
Mbeumo B. 35'
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Leeds-Manchester United 1-1: video, gol e highlights

Il Manchester United non riesce a decollare: in casa del Leeds arriva un altro pareggio per i prossimi avversari del Como in Champions League, sfida in programma mercoledì 21 ottobre alle 18:45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I Red Devils erano passati in vantaggio con Mbeumo ma si sono fatti riprendere da Calvert-Lewin. Per la squadra di Carrick sono appena 7 punti nelle prime 7 giornate di Premier League e il 13° posto in classifica

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