Premier LeagueGiornata 7 - domenica 18 ottobre 2026Giornata 7 - dom 18 ott
Fine
1 - 1
1 - 1
Leeds-Manchester United 1-1: video, gol e highlights
Il Manchester United non riesce a decollare: in casa del Leeds arriva un altro pareggio per i prossimi avversari del Como in Champions League, sfida in programma mercoledì 21 ottobre alle 18:45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I Red Devils erano passati in vantaggio con Mbeumo ma si sono fatti riprendere da Calvert-Lewin. Per la squadra di Carrick sono appena 7 punti nelle prime 7 giornate di Premier League e il 13° posto in classifica