"Nani non convocato. Sugli infortuni..."

Su Nani, è il suo momento? "Luis non è convocato domani, ha fatto una buona rifinitura ma è ancora presto. Preferisce allenarsi, l'obiettivo è farlo giocare giovedì. Sta crescendo, sta aumentando i carichi di lavoro, purtroppo è fermo dal 27 luglio e ha bisogno di tempo". Capitolo de Vrij: "Per tutti i giocatori è un orgoglio giocare in Nazionale, noi dovremo cercare di recuperarlo per domenica. Siamo al limite, vogliamo farlo giocare col Sassuolo. Per gli altri ci vorrà un po' più di tempo (Bastos e Basta ndr)". Perché tutti questi infortuni in difesa? "Decido io la preparazione atletica, è normale che sia successo qualcosa mai verificatosi. L'anno scorso abbiamo avuto pochissimi infortuni, quest'anno abbiamo l'Europa e probabilmente abbiamo accusato un po'. Prima della sosta saremo in emergenza, ma confido in quelli che giocheranno col Verona. Sicuramente non faranno rimpiangere gli altri. Dobbiamo restare sempre sul pezzo, rimanere aggrappati alle grandi squadre dei 4 primi posti".

"Hellas? Gara difficile"

Ancora, su Mauricio, reintegrato in rosa: "E' convocato, poi vedremo se utilizzarlo dall'inizio. Oppure verrà chiamato a gara in corso. Troveremo una squadra ben allenata, Pecchia ha vinto la Serie B e non è facile. I ragazzi sanno che affronteranno una gara difficile".