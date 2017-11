Prima di rituffarsi nella realtà del campionato, con il Milan che sabato sera sarà ospite del Napoli in una delle partite più attese della 13^ giornata di Serie A, c'è chi tra i rossoneri si gode la "realtà virtuale" in una serata di totale relaX. Sì, proprio con la "X" maiuscola, visto che il ds Massimiliano Mirabelli e l'allenatore Vincenzo Montella sono stati intercettati tra il pubblico presente al quarto Live stagionale di X Factor (diretta ogni giovedì su Sky Uno).



Non hanno rilasciato dichiarazioni prima dell'inizio della trasmissione, ma hanno comunque dimostrato di avere già un occhio al futuro. Anzi, due. Almeno questo è parso nel momento in cui hanno indossato gli occhiali per la realtà virtuale. Magari sono apparsi un tantino confusi e pure un po' impacciati, ma di sicuro divertiti. Mirabelli e Montella cercavano l'X Factor? Chissà. L'importante, per loro e per i tifosi milansisti, è che sabato sera il fattore "X" lo abbiano i rossoneri che scenderenno in campo al San Paolo.