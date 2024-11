"Tutta la rosa si sta facendo trovare pronta"

L'allenatore della Lazio si sofferma anche sui singoli: "Lazzari ha corsa ed energia, perciò gli dico sempre di andare forte. Noi vogliamo il sostegno sugli esterni e per questo faccio i complimenti anche a Pellegrini per come ha sostituito Nuno Tavares". Secondo Baroni il match era segnato già prima che gli avversari rimanessero in dieci: "Il Bologna era in difficoltà anche prima dell’espulsione, avevamo indirizzato il match a livello mentale. Io alleno tutta la rosa, non lascio indietro nessuno e negli allenamenti tutti mi vengono dietro. Per questo mi fa piacere notare come ognuno riesca a sfruttare le opportunità. Fattore Olimpico? C’è una bella atmosfera, ogni volta resto sempre stupito. La squadra deve saper coinvolgere il pubblico”.