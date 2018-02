Milan, dopo 20 cambia lo sponsor tecnico

Cresce l'attesa per l'inizio della nuova stagione di F1: il 22 febbraio conosceremo le nuove monoposto di Ferrari e Mercedes, il 26 in pista a Barcellona per i test. Il via del Mondiale a Melbourne il 25 marzo. Sky grande protagonista dopo aver acquisito i diritti per tutte le gare live e in esclusiva dei campionati 2018, 2019 e 2020. Qui tutte le date da non perdere: presentazioni, test, gare

