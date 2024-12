Dove vedere Atalanta-Empoli

La partita Atalanta-Empoli , valida per la 17^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 22 dicembre alle 18.00 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi, commento di Blerim Dzemaili. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Dalle 15.00 alle 17.55 appuntamento con ' Sunday Football '. In studio Leo Di Bello in compagnia di Maurizio Compagnoni, Marco Nosotti e Massimo Gobbi. Dalle 18.30 alle 19.30 spazio a 'Goleador', in studio: Dario Nicolini, Marco Nosotti e Stefano De Grandis.

I numeri di Atalanta ed Empoli

L'Atalanta ha vinto le ultime quattro sfide contro l'Empoli in campionato (con uno score aggregato di 9-1), tanti quanti successi nelle precedenti 10 partite contro i toscani in Serie A (4N, 2P). L'Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle 12 gare casalinghe contro l'Empoli in Serie A (6V, 5N) e potrebbe inoltre registrare tre vittorie interne di fila contro gli azzurri per la prima volta nella sua storia in massima serie. L'unico successo in trasferta dei toscani contro la Dea nel torneo è arrivato il 21 maggio 2022 (0-1 con gol di Leo Stulac). L'Atalanta ha vinto 10 partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A. La Dea è inoltre rimasta prima in classifica in solitaria per almeno due turni di fila per la prima volta nella storia della Serie A. L'Atalanta ha vinto 12 delle 16 gare di questo campionato (1N, 3P): già record di successi per la Dea in un girone d’andata stagionale nella sua storia in Serie A. L'Atalanta ha pareggiato solo una delle ultime 23 partite casalinghe di campionato (17V, 5P): 2-2 contro l'Hellas Verona lo scorso 15 aprile. Nel periodo la Dea ha realizzato 59 gol al Gewiss Stadium in Serie A (2.6 di media a partita). L'Empoli ha vinto l’ultima trasferta di campionato (4-1 contro l’Hellas Verona) e , considerando anche le due precedenti stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo una volta i toscani hanno ottenuto due successi fuori casa di fila: lo scorso febbraio (contro Salernitana e Sassuolo).