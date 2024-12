Il capitano nerazzurro parla al Corriere della Sera in un’intervista a tutto campo, che parte dall’infanzia difficile che lo ha reso il Lautaro di oggi: "Abbiamo vissuto periodi difficili, non avevamo i soldi per l’affitto. Queste cose ti rimangono dentro"; gli obiettivi di questa stagione: "Voglio tutto" e il motivo dei meno gol di questo inizio di stagione: "Vivo per il gol, ma io in questi mesi sto giocando più lontano dall’area, è una cosa che sto aggiungendo al mio gioco e mi sento bene così".

LE SUE PAROLE