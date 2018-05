Missione compiuta per il Milan che stende 5-1 la Fiorentina e chiude il campionato al sesto posto, con un punto in più rispetto alla passata stagione, evitando così i fastidiosi preliminari di Europa League in estate. Una vittoria netta da parte degli uomini di Gattuso, padroni del gioco fin dall’inizio e bravi a non farsi demoralizzare dopo l’iniziale spavento creato da Simeone. La luce l’accende Hakan Calhanoglu che chiude un cerchio aperto nella gara di Firenze del girone d’andata, dove una sua rete aveva regalato il pari ai rossoneri e cambiato completamente la stagione del turco. Calha non è però l’unico protagonista di giornata in casa Milan. Impossibile non nominare Patrick Cutrone che termina la sua stagione d’esordio nel grande calcio con una splendida doppietta, che poteva tramutarsi in una tripletta senza il miracolo di Dragowski, poi ribattezzato in rete da Kalinic, uscito tra gli applausi del pubblico. I viola invece pagano a caro prezzo le assenze maturate alla vigilia e quelle a gara in corso che hanno lasciato Pioli senza cambi fin dall’inizio del secondo break di partita. L’allenatore dei toscani non riesce a invertire il trend negativo contro i rossoneri che lo ha visto trionfare in Serie A in una sola occasione nei 17 precedenti.

In crescendo e tutto sommato divertente il primo tempo, dove la Fiorentina, nonostante la prolungata sofferenza, riesce a trovare il momentaneo vantaggio. I minuti di paura del Milan però sono solamente tre, il tempo che Calhanoglu realizzi la prima punizione della sua carriera italiana. Il numero 10 da lì in poi diventa, insieme a Cutrone, il trascinatore della squadra. Da questo binomio nascono infatti sia la seconda che la quarta rete, entrambe finalizzate dal centravanti italiano che raggiunge e conclude a quota 10 gol. La terza rete invece, in avvio di ripresa, la mette a segno l’ex Kalinic, poi ci pensa Bonaventura a fissare il punteggio sul definitivo 5-1, realizzando la sua terza rete in carriera ai viola e l’ottava in campionato, registrando un nuovo personale record.