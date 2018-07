Un cognome pesante. Si spera lo siano altrettanto i suoi gol, visto che di mestiere fa il centravanti. Il ragazzo, classe 2001, di reti ne ha segnate tante con l’Affrico, società dilettantistica di Firenze. Adesso il salto in Serie A. Ci aveva provato ad aprile con la Primavera del Genoa, ma gli elogi del direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti non sono bastati per fare il salto di qualità. Ora invece il giovane figlio dell'ex premier sembra avercela fatta, in Friuli.

Francesco compare infatti tra i 27 giocatori convocati per il ritiro pre-campionato dell'Udinese Primavera. Renzi jr ha superato i provini fatti alcuni giorni fa e dunque oggi lui e alcuni compagni figurano nella lista pubblicata dal club friulano.

I giovani bianconeri sono partiti questa mattina per Ampezzo dove resteranno fino a lunedì 13 agosto. Nel corso del raduno sono già state fissate anche due partite amichevoli per sabato 4 agosto con il Venezia primavera e per domenica 12 con la formazione locale del Brian. Al gruppo si uniranno altri due giocatori che stanno terminando un percorso di recupero.