Il fuoriclasse argentino si è allenato parzialmente in gruppo e punta a strappare la convocazione per la partita contro il Genoa, in programma domenica 19 maggio alle 20:45. Dybala aveva accusato un problema muscolare contro la Juventus

Daniele De Rossi può sorridere. Nella giornata di giovedì 16 maggio Paulo Dybala ha lavorato parzialmente in gruppo e nei prossimi due allenamenti dovrebbe svolgere l'intera sessione con i compagni per puntare a tornare tra i convocati contro il Genoa (fischio d'inizio domenica 19 maggio alle 20:45). L'ultima partita all'Olimpico sarà fondamentale per i giallorossi per mantenere il 6° posto, che può valere la qualificazione alla prossima Champions League qualora l'Atalanta vincesse l'Europa League e non entrasse nelle prime quattro in campionato.