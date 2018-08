STATISTICHE & CURIOSITA'

SPAL e Parma non si sono mai affrontate in Serie A, mentre sono 16 i confronti tra queste due squadre in Serie B: cinque successi per i biancazzurri, cinque pareggi e sei vittorie per i gialloblù. L’ultima sfida tra SPAL e Parma risale al maggio del 1980 nel torneo cadetto e si è chiusa sullo 0-0, finale di quattro sfide tra le due squadre emiliane. Il pareggio a reti inviolate è il risultato che si è ripetuto più volte (quattro) tra SPAL e Parma in Serie B. Dopo aver vinto tre gare consecutive, la SPAL ha conquistato soltanto una vittoria nelle ultime sei gare giocate contro il Parma in Serie B, perdendone tre e pareggiando le altre due. Nello scorso campionato di Serie A, la SPAL ha infilato quattro risultati utili consecutivi contro le neopromosse Benevento e Verona (3V, 1N), andando sempre a segno sia all’andata che al ritorno (nove reti nella striscia).

PRECEDENTI IN CASA DELLA SPAL

Sono otto i pareggi ottenuti dalla SPAL in casa nello scorso campionato, più di ogni altra squadra in Serie A tra le mura amiche. In casa, la SPAL non ha mai perso negli otto match disputati nel torneo cadetto contro il Parma (4V, 4N), e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime sette gare di fila.

STATO DI FORMA

Soltanto una volta nella sua storia in Serie A, la SPAL ha vinto entrambe le prime due gare di campionato: nel 1959/60, quando chiuse con un settimo posto finale. Il Parma non vince una partita di Serie A in trasferta dal settembre 2014, quando si impose per 3-2 in casa del Chievo; da allora quattro pareggi e 13 sconfitte. La SPAL ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in Serie A (1P), incluse le ultime due disputate in casa. La SPAL ha segnato in ognuna delle ultime cinque partite realizzando 10 reti: una in meno di quante siglate nelle precedenti 16. Il Parma non vince da sette turni consecutivi nel massimo campionato (4N, 3P) e ha sempre subito almeno due gol in ognuno di questi (19 reti nel parziale).

STATISTICHE GENERALI

Solo la Juventus (38) ha toccato più palloni in area avversaria del Parma (28) nella prima giornata di campionato. Soltanto la Juventus (10) ha effettuato più tiri da fuori area della SPAL (otto) nella prima giornata di campionato: proprio con una soluzione dalla distanza, i ferraresi hanno trovato il gol della vittoria contro il Bologna. Quattro delle ultime cinque gare giocate in Serie A dal Parma, si sono concluse con un pareggio per 2-2. Il Parma non vince la prima trasferta stagionale del campionato di Serie A dall’agosto del 1997 (0-2 a Bari): da allora, otto pareggi e altrettante sconfitte. Dopo il Torino (16), nessuna squadra ha portato a buon fine più dribbling della SPAL (15) alla prima giornata di Serie A; il Parma, invece, vanta il numero più basso in questo fondamentale (tre), alle spalle del Cagliari (due).

FOCUS GIOCATORI

Il primo gol di Mirco Antenucci in Serie A è arrivato proprio contro il Parma, nel settembre 2010 quando vestiva la maglia del Catania. Alberto Grassi ritrova la SPAL, con la quale ha disputato 28 partite in Serie A e segnato tre dei suoi quattro gol complessivi nel massimo campionato. Alberto Paloschi ha militato nel Parma in Serie A dal 2009 al gennaio 2011, per un totale di 18 presenze e quattro reti; contro i Ducali ha segnato quattro gol in otto partite del massimo torneo con la maglia del Chievo: di queste, tre al Bentegodi. Sergio Floccari ha indossato la casacca del Parma nella stagione di A 2011/12 (28 gettoni e otto gol), incrociando i gialloblù nella massima serie 13 volte: quattro le reti nella striscia con le maglie di Atalanta, Lazio e Sassuolo. Il neo acquisto Mattia Valoti ha firmato la sua prima rete in Serie A proprio contro il Parma nel gennaio 2015 quando era in forza al Verona; la gara contro i Ducali è anche l’unica finora in cui ha confezionato un assist per i compagni. Simone Missiroli ha realizzato un gol in sei gare giocate contro il Parma in Serie A e proprio nell’incrocio più recente con i gialloblù: quello del marzo 2015 quando era nelle fila del Sassuolo. Felipe ha militato tra le fila del Parma dal 2013 al febbraio del 2015 collezionando 33 gettoni e un gol in Serie A; contro i gialloblù ha firmato una sola rete, nell’aprile 2006 con l’Udinese, in 14 sfide. Felipe ha già confezionato un assist nel match di esordio di questo campionato: nelle singole stagioni giocate in Serie A, il terzino brasiliano non è mai riuscito finora a servirne due nella stessa Serie A ai compagni di squadra. Jasmin Kurtic ha segnato due gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, tante quante quelle messe a segno nelle precedenti 32. L’ultima marcatura multipla di Roberto Inglese in Serie A è arrivata proprio contro la SPAL: doppietta con la maglia del Chievo nel novembre 2017 al Bentegodi. Nessun giocatore ha cercato la porta più volte (tre) di Antonio di Gaudio alla prima giornata di questo campionato. Antonino Barillà ha segnato nel match di esordio contro l’Udinese con l’unico sua conclusione nell’intera partita.

ALLENATORI

Prima sfida assoluta in Serie A tra Leonardo Semplici e Roberto D’Aversa.

ARBITRO E DISCIPLINA

Gara numero 194 nel massimo campionato per Daniele Orsato che, nella scorsa stagione di A ha diretto 17 match. Positivo finora il bilancio della SPAL nei tre incroci con il fischietto di Schio: due vittorie e un pareggio (0-0 nell’aprile scorso sul campo della Fiorentina) il parziale. Tre invece i successi del Parma (gli ultimi due di fila) nei sei confronti in Serie A con Orsato a dirigere il traffico; due sconfitte (entrambe interne) e un pareggio completano il quadro.