Il rinvio per la tragedia che ha coinvolto la città di Genova e la successiva sconfitta contro l'Udinese, non hanno spento l'entusiasmo e la voglia di fare bene della Sampdoria. La squadra blucerchiata è ancora a zero punti, avendo però una partita in meno rispetto al resto delle squadre di Serie A, ed è attesa da un'altra gara difficile contro il Napoli di Carlo Ancelotti. La Sampdoria punta a raccogliere i primi punti del suo campionato, mentre gli azzurri vogliono restare a punteggio pieno dopo le due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan. E per caricare l'ambiente in vista della sfida contro il Napoli, la società del presidente Ferrero ha organizzato una bellissima coreografia nel quartiere di Marassi.

La simpatica coreografia blucerchiata

Questa mattina, infatti, gli abitanti del Corso de Stefanis di Genova si sono risvegliati con il cielo color... blucerchiato! Nella notte sono stati posti degli ombrellini tra i palazzi con i colori sociali della Sampdoria, ripetendo un'iniziativa già vista nella città di Genova seppur non per eventi calcistici. Un'idea simpatica da parte della società blucerchiata, che anche nei prossimi mesi si renderà protagonista di iniziative del genere in prossimità delle partite di campionato.