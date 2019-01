È scomparso all’età di 49 anni a causa di una grave malattia Philemon Masinga, ex attaccante classe 1969 dai trascorsi in Italia. Quattro gli anni spesi tra Serie B e A in forza a Salernitana e Bari, squadre che dal 1997 al 2001 gli hanno concesso la ribalta dopo gli inizi in patria e al Leeds oltre al San Gallo. Quattro gol in 16 gare in forza ai campani, società che l’ha omaggiato in giornata attraverso un comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori, lo staff e la Salerno sportiva tutta con profondo cordoglio piangono la scomparsa di Philemon Masinga, ex-attaccante, protagonista di pagine indimenticabili della storia granata, scomparso prematuramente all’età di 49 anni". Una stagione in Campania e ben tre a Bari realizzando 24 reti in 75 partite: non è mancato nemmeno il ricordo dei pugliesi dal video-tributo condiviso sull’account Facebook al minuto di silenzio osservato prima del match vinto 2-1 sul campo della Sancataldese. Massima partecipazione per un calciatore apprezzatissimo in patria, punto di forza del Sudafrica campione d’Africa nel 1996 e trascinato al Mondiale del ’98 in Francia.