Edoardo Bove lascia l'Ospedale Careggi di Firenze. Le sue condizioni sono stabili dopo l'operazione di martedì scorso con l'impiantamento del defibrillatore sottocutaneo e permettono al ragazzo di tornare a casa a dodici giorni dal ricovero. Domani mattina Bove andrà al Viola Park a salutare i compagni, i dirigenti e Palladino. Tutti gli sono stati vicini in questi giorni, non lasciandolo mai solo, come ha dimostrato anche l'esultanza di Cataldi dopo la rete contro il Cagliari e lo screen della simpatica conversazione tra i due pubblicato su Instagram. Pradè ha ribadito durante il consueto brindisi di Natale con la stampa che Bove resterà sotto contratto con la Fiorentina fino a giugno 2025, data della fine del prestito dalla Roma.