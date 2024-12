Nella location di San Siro, i nerazzurri si sono ritrovati per la tradizionale festa di Natale del club. "Noi siamo una famiglia", sottolinea Marotta nel suo discorso. “Abbiamo grandi valori come senso di appartenenza e cultura del lavoro. Dobbiamo perseguire successi nel rispetto della sostenibilità, essendo ambiziosi, perché l’ambizione sportiva non è arroganza”. Inzaghi: "Quarto Natale in nerazzurro per me: un orgoglio"

Anche in casa Inter è l’ora della tradizionale festa di Natale , con il club che come ogni anno ha riunito tutti i propri dipendenti – dai giocatori allo staff fino a chi lavora negli uffici della sede – per i consueti auguri. Nel corso della serata, con lo stadio di San Siro scelto come location e per l’occasione “addobbato” e illuminato, hanno parlato anche l’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi , e il presidente Beppe Marotta . “È un piacere essere qui con voi, per me è il quarto Natale e quindi motivo di grande orgoglio”, ha esordito Inzaghi. “ Ringrazio tutte le persone che lavorano dietro le quinte, facendoci sentire a casa ogni giorno. Un pensiero alla squadra, ai successi che ci sono stati in questi anni sperando di ripeterci. Grazie a voi e ai tifosi sono convinto si possa fare ancora qualcosa di importante”.

Il discorso di Marotta

Nel suo discorso, invece, Marotta ha fatto un bilancio e parlato soprattutto di valori: “La festa di Natale è per antonomasia quella della famiglia e vorrei sottolineare questo concetto: noi siamo una famiglia, un insieme di persone con grandi valori, e questo è l’aspetto più importante. È un momento in cui, come in tutte le famiglie, si fa anche un consuntivo, della stagione passata che è stata splendida, e di quella in corso. Abbiamo avuto un cambiamento nell’assetto societario con l’arrivo di Oaktree e sento di esprimere loro un grande ringraziamento: sono arrivati in punta di piedi, senza fare proclami e hanno sposato in pieno i valori dell’Inter per dare continuità storica al club nel rispetto della sostenibilità. Nello sport non è vero che esiste l’equazione ‘chi più spende più vince’ e attraverso la vostra competenza ed esperienza possiamo regalarci ancora grandi traguardi. I due valori importanti che dobbiamo riconoscerci sono il grande senso di appartenenza e la grande cultura del lavoro. Dobbiamo perseguire successi nel rispetto della sostenibilità ma essere ambiziosi: l’ambizione sportiva non è arroganza”.