Primo appuntamento decisivo della stagione, la Juventus ha ufficialmente dato il via alla missione Supercoppa arrivando a Gedda. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna, i bianconeri vogliono ora alzare il primo trofeo di questo 2019. In Arabia Saudita 90 minuti (e forse più) contro il Milan per ottenere l'ennesimo trionfo a livello nazionale. Il charter con i 21 giocatori convocati da Allegri, il vicepresidente Nedved e il direttore sportivo Paratici è atterrato a Gedda nel tardo pomeriggio. Una volta giunti a destinazione, Cristiano Ronaldo è stato uno dei primi calciatori a scendere dal pullman ma è stato uno degli ultimi a poter fare il suo ingresso in hotel. La sua valigia, infatti, è rimasta in fondo al portabagagli del bus, per questo il portoghese ha dovuto aspettare diversi minuti: in questo periodo di tempo CR7 ha approfittato per scherzare con i suoi compagni e in particolare con Bernardeschi.



Assente Andrea Agnelli

A quest'importante appuntamento non parteciperà Andrea Agnelli: il presidente bianconero non è partito con la squadra a causa di impegni lavorativi ma è comunque passato per la Continassa prima del volo per l'Arabia Saudita per salutare i giocatori e Massimiliano Allegri.

I convocati: out Benatia, Barzagli, Cuadrado e Mandzukic

Per questa finale di Supercoppa Italiana la Juventus dovrà rinunciare a quattro calciatori: Barzagli, Cuadrado, Mandzukic e Benatia saranno indisponibili per infortunio. Questa la lista dei convocati da Massimiliano Allegri: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Perin, Emre Can, Rugani, Bentancur, Del Favero, Bernardeschi, Spinazzola.