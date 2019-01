Per la 10^ volta il match di Supercoppa Italiana verrà disputato all’estero, per la prima invece in Arabia Saudita. Nona finale in tutte le competizioni tra Juventus e Milan: la Juventus ha conquistato il trofeo cinque volte, il Milan invece tre. Quattro delle otto finali in tutte le competizioni tra Juventus e Milan sono terminate ai calci di rigore: i rossoneri conducono per tre successi a uno.