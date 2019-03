La grande gioia procurata dalla vittoria del derby potrebbe essere smorzata dalle condizioni fisiche di Thomas Strakosha, portiere della Lazio. L’albanese, infatti, si è infortunato alla spalla in uno scontro di gioco con Edin Dzeko proprio nella scorsa gara con la Roma. Dolorante, è comunque rimasto in campo, ma l’entità della contusione potrebbe far presagire anche qualcosa di peggio. Per questo motivo, si sottoporrà domani ad alcuni accertamenti medici per comprendere il tipo di infortunio: in tal senso, si teme che possa trattarsi di una lussazione. Ad ogni modo, al momento non è ancora possibile stabilire se possa essere a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima sfida contro la Fiorentina. Se dovesse dare forfait, al suo posto scenderà in campo Silvio Proto, il secondo portiere, che quest’anno ha collezionato soltanto 4 presenze, tutte peraltro in Europa League.

Proto, portiere di esperienza

Proto è comunque un’alternativa di sicura affidabilità. Ha giocato, tra le altre, con Anderlecht e Olympiakos ed è stato per anni nel giro della nazionale belga. A maggio compirà 36 anni. Curiosità: ha origini italiane, il nonno era siciliano e migrò in Belgio.