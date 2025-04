"Non è normale che da anni il Milan non vinca due titoli in una stagione"

Conceiçao è stato particolarmente duro alla domanda sul suo futuro e sulla panchina del Milan: "Da quando sono arrivato ho vinto la Supercoppa e subito hanno iniziato a parlare dell’allenatore che verrà. Vivo il calcio da 40 anni, per me va bene ma c'è mancanza di rispetto ogni giorno. Sembra che non ci sia nessuno qui, ma c'è un uomo e un allenatore. Non sono venuto da un altro pianeta: sono allenatore da 14 anni. La pressione va bene, ma questo no. Noi dobbiamo lavorare oggi per essere migliori domani. Non è facile per me, non c’è tanto rispetto. Il mio futuro dipende solo nel lavorare domani e preparare bene la partita con l’Inter. E provare a vincere questo titolo: il Milan non ne vince due in una stagione da anni e questo non è normale…". In conferenza l'allenatore ha aggiunto in merito al derby: "Mercoledì è una partita importante, ci può dare una finale e la squadra lo sa. È una semifinale, oltre che un derby, e vogliamo molto andare in finale. Però non può salvare niente. Perché una squadra come il Milan non può accontentarsi. L'ambiente da quando sono qui, dopo la Supercoppa, è stato subito negativo. A me non mi salva qualcosa, ho già vinto qualcosa in Portogallo e sono da anni nel calcio. La pressione mi dà ambizione. Arrivare qui va tutto bene, ma la mancanza di rispetto no. Io sento questo. Ma va bene. Vediamo quando il Milan ha vinto due titoli. Poi ognuno viene giudicato per ciò che ha fatto. Nel mio caso, sei mesi".