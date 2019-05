Settimane molto impegnative, per gli arbitri italiani, che dovranno gestire la fine del campionato, tra la finale di Coppa Italia e quella di Europa League, per cui è stata designata una squadra tutta italiana. Infatti, per dirigere Chelsea – Arsenal è stato selezionato Gianluca Rocchi di Firenze, con Meli e Manganelli assistenti di linea, Orsato come quarto uomo, Irrati e Guida (con il polacco Marciniak) nel ruolo di VAR. Ed è proprio all’accoppiata Rocchi – Irrati, che ci ha rappresentato ai Mondiali di Russia, che Nicola Rizzoli ha scelto di affidare lo scontro tra Juventus e Atalanta, che per i nerazzurri è fondamentale in ottica di qualificazione in Champions League. Dalla CAN B invece sale soltanto Gianluca Aureliano come arbitro, dalla sezione di Bologna, per dirigere la partita tra Chievo e Sampdoria, che poco altro hanno ancora da definire nella propria classifica. Il direttore di gara emiliano sarà assistito da un altro collega di commissione, Antonio Giua della sezione di Olbia, in sala video. Per Lazio – Bologna, che sarà diretta da Pasqua di Tivoli, al VAR ci sarà Nasca, sempre di CAN B.

Le altre designazioni

La delicatissima sfida tra Empoli e Torino, una coinvolta nella lotta per non retrocedere e l’altra nella corsa all’Europa, sarà diretta da Mazzoleni di Bergamo che a fine stagione lascerà per i raggiunti limiti di età; a coadiuvarlo al VAR ci sarà Orsato. Il big match del San Paolo tra Napoli e Inter invece vedrà la direzione dell’internazionale Daniele Doveri, con Banti in sala video; il livornese è reduce dalla finale di Coppa Italia dello scorso mercoledì, giocata da Lazio e Atalanta. Completano il quadro delle designazioni: Valeri per Genoa – Cagliari, Manganiello per Milan - Frosinone, Giacomelli per Parma - Fiorentina, Maresca per Sassuolo - Roma e Fabbri per Udinese - Spal.

L’elenco completo

CHIEVO – SAMPDORIA domenica ore 12:30

AURELIANO di Bologna

MARCHI – ROSSI M.

IV: MAGGIONI

VAR: GIUA di Olbia

AVAR: TEGONI

EMPOLI – TORINO domenica ore 15

MAZZOLENI di Bergamo

PAGANESSI – VIVENZI

IV: ABBATTISTA

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: VALERIANI

GENOA – CAGLIARI sabato ore 18

VALERI di Roma 2

PASSERI – TOLFO

IV: PICCININI

VAR: LA PENNA di Roma 1

AVAR: COSTANZO

JUVENTUS – ATALANTA domenica ore 20:30

ROCCHI di Firenze

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: SACCHI

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: MARRAZZO

LAZIO – BOLOGNA lunedì ore 20:30

PASQUA di Tivoli

SANTORO – DEL GIOVANE

IV: DI PAOLO

VAR: NASCA di Bari

AVAR: DE MEO

MILAN – FROSINONE domenica ore 18

MANGANIELLO di Pinerolo

SCHENONE – LO CICERO

IV: PRONTERA

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: GALETTO

NAPOLI – INTER domenica ore 20:30

DOVERI di Roma 1

RANGHETTI – BINDONI

IV: DI BELLO

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: FIORITO

PARMA – FIORENTINA domenica ore 15

GIACOMELLI di Trieste

CARBONE – DI IORIO

IV: RAPUANO

VAR: MARIANI di Aprilia

AVAR: CECCONI

SASSUOLO – ROMA sabato ore 20:30

MARESCA di Napoli

LONGO – VILLA

IV: DIONISI

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: ALASSIO

UDINESE – SPAL sabato ore 15

FABBRI di Ravenna

PERETTI – LIBERTI

IV: GHERSINI

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: MONDIN