Dove vedere Monza-Milan

I numeri di Monza e Milan

Monza e Milan non hanno mai pareggiato in quatto precedenti in Serie A: tre successi rossoneri sono stati seguiti dalla vittoria dei brianzoli nel confronto più recente, lo scorso 18 febbraio (4-2 all’U-Power Stadium). Il Monza ha pareggiato l’ultima gara casalinga contro una squadra lombarda in campionato (1-1 contro l’Inter lo scorso 15 settembre) e non è mai rimasta imbattuta in due partite interne di fila contro queste formazioni in Serie A. Il Milan ha vinto l’ultima partita contro una squadra lombarda in Serie A (2-1 nel derby contro l’Inter) e non ottiene due successi di fila contro avversarie della sua stessa regione da febbraio 2023, contro Monza e Atalanta in quel caso. Il Monza non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A (4 pareggi, 5 sconfitte), tra le squadre attualmente nel massimo campionato è la striscia aperta più lunga e in generale solo Bari, Benevento, Reggiana, Salernitana e SPAL attendono il successo da più gare interne di fila nella competizione. Il Milan ha vinto solo una delle prime quattro trasferte di questo campionato (1 pareggio, 2 sconfitte), vittoria tra l’altro arrivata nel derby giocato da squadra ospite (2-1 vs Inter); l’ultima volta che i rossoneri hanno raccolto al massimo un successo nelle prime cinque gare esterne stagionali di Serie A risale al 2018/19. Il Milan ha perso almeno tre delle prime nove gare disputate in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2019/20: cinque sconfitte in quel caso, quando però vinse la 10^ sfida stagionale. Il Milan ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1 vittoria), contro Fiorentina e Napoli, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 11 (4 vittorie, 5 pareggi).