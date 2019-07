Il primo 'rompete le righe' della Serie A l'ha effettuato il Torino. Grande entusiasmo sia da parte dei giocatori che dei tifosi e ritmo subito alto per farsi trovare pronti al principale appuntamento di inizio stagione: il turno preliminare di Europa League. E quando si parla di intensità agonistica in casa granata, il primo pensiero va subito a Tomas Rincon. El General, attualmente a riposo dopo l'esperienza in Copa America con il Venezuela (terminata ai quarti contro l'Argentina), non sta perdendo tempo e si sta preparando individualmente per non perdere la forma fisica. Giovedì, lo stesso centrocampista ha pubblicato un video sul proprio account Instagram in cui si allena, ma la seduta non è di tipo calcistico: l'ex Juve è, infatti, impegnato sul ring e si addestra nel pugilato. Nel post, oltre alle due riprese, c'è anche una didascalia in cui 'avverte' simpaticamente un suo compagno di squadra. "Con appena qualche seduta di allenamento, PREPARATI SIRIGU: sto arrivando 🥊🥊🥊😂😂😂 - ha scritto Rincon, prima di lanciare un messaggio anche ad un suo connazionale -. Anche tu Gladiatore, Salomon Rondon".