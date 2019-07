L'Inter chiude per Barella: prestito con obbligo di riscatto, operazione da 45 mln. In giornata visite e firma. Milan, trovato l'accordo con gli agenti di Bennacer. Veretout, è sfida Roma-Milan per acquistarlo. Passi in avanti dei giallorossi per Mancini: accordo vicino con l’Atalanta. Nuovi incontri anche per Alderweireld. Rilancio dell’Atalanta per Malinovskyi, il Cagliari pensa a Nandez per il dopo Barella

