Una vittoria convincente contro il Monaco, la qualificazione diretta agli ottavi e un super Lautaro ritrovato. L'Inter ha più di un motivo per sorridere ma se ne aggiungono altri. Sale infatti l'ottimismo per Calhanoglu e Acerbi. Il centrocampista e il difensore hanno infatti svolto una parte dell'allenamento in gruppo e nella giornata di venerdì dovrebbero svolgere tutta la sessione insieme ai compagni e se tutto sarà ok saranno convocati da Simone Inzaghi per il derby contro il Milan di domenica alle 18 (in diretta su Sky). Lavoro ancora a parte invece per Correa e Taremi. L'argentino non ce la dovrebbe fare per la sfida ai rossoneri, mentre preoccupano di meno le condizioni dell'attaccante iraniano, che ha un piccolo fastidio alla zona addominale che però non preoccupa.