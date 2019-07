I tifosi del Bologna continuano a manifestare il loro affetto a Sinisa Mihajlovic, che ha cominciato le cure per guarire dalla leucemia. Oggi centinaia di supporter rossoblù sono saliti al Santuario della Madonna di San Luca, simbolo di preghiera per tutti i bolognesi. L'iniziativa è stata promossa dal tifoso Damiano Matteucci tramite un evento Facebook: "Non mi aspettavo così tanta gente, anche se ci speravo perché Bologna risponde sempre presente in queste situazioni. Vogliamo dire a Sinisa che siamo con lui e con tutti quelli che soffrono". La processione è stata tenuta da don Massimo Vacchetti, il vicario pastorale allo sport: "Serve l'aiuto di tutti, anche di una forza più grande. La preghiera è un messaggio silenzioso, ma così efficace da dare forza alle persone".

La figlia Viktorija: "Sono senza parole, siete fantastici"

Al termine del pellegrinaggio è stata celebrata una messa per l'allenatore e nel portico del Santuario è stato mostrato lo striscione "Sinisa c’è" in cui l'allenatore è rappresentato mentre esulta sotto la curva Andrea Costa dopo Bologna-Empoli finita 3-1. Presente il Bologna Club di Anzola dell'Emilia, che ha portato uno striscione simile nel ritiro di Castelrotto, e soprattutto la famiglia dell'allenatore. La figlia Vitkorija ha postato una storia su Instagram durante il pellegrinaggio: "Tutti insieme verso il Santuario della Madonna di San Luca per sostenere il mio papà. Sono senza parole. Siete fantastici. Grazie". Lo scorso maggio l'allenatore serbo è salito a San Luca col patron Joey Saputo per festeggiare la salvezza conquistata dopo uno strepitoso girone di ritorno.