Le parole dello spagnolo alla vigilia di Como-Atalanta: "È un derby atteso e sono sicuro che loro non penseranno già al Barcellona - ha detto -. Dal mercato arriveranno un terzino e un difensore centrale, ma non Eric Garcia, soprattutto dopo il gol in Champions. Alex Valle? Finché non siamo sicuri non si può dire nulla..."

Dalla sfida all'Atalanta al mercato e non solo. Cesc Fabregas ha affrontato vari argomenti nella conferenza stampa di vigilia al match contro la Dea, fissato per sabato alle 15: " È un derby atteso , importante - ha detto l'allenatore del Como -. Questo ci carica e motiva ancor di più, ma ora per noi tutte le partite sono speciali, perché siamo in Serie A. Sono sicuro che giocheranno i migliori di loro e non penseranno alla prossima partita a Barcellona, dove i blaugrana sono già qualificati: sono una squadra già abituata a giocare ogni tre giorni, per noi ora pensarlo sarebbe impossibile sia mentalmente che fisicamente”. E sui possibili rinforzi ha aggiunto: " Arriveranno un difensore centrale ed un terzino. Eric Garcia no, soprattutto dopo il gol in Champions . Alex Valle? Finché non siamo sicuri non si può dire nulla, le cose si possono complicare come con Fresneda”.

"Torna Moreno, ma non so se dall'inizio"

“Per me è un sogno potermi girare e decidere chi far entrare - ha spiegato a proposito dell'abbondanza della rosa -. Se la società vuole arrivare dove vuole arrivare è giusto alzare il livello. Giocherà chi sta meglio domani, deciderò all’ultimo. Alberto Moreno torna ma lo staff medico non vuole che parta dal primo minuto, valuterò insieme a lui. Nel caso ci sono Iovine e Fellipe Jack che è un difensore centrale, ma per il primo approccio con i grandi lo vedo meglio terzino. Sergi Roberto starà fuori almeno un mese: preferisco fermarlo del tutto e dargli tempo per il finale di stagione. Van der Brempt è out per un problema flessore e ne avrà per tre settimane, Gabrielloni ha avuto una ricaduta al polpaccio". Lo spagnolo ha fatto, poi, il punto sul momento di alcuni singoli: "Fadera sta crescendo, prima non aveva la tenuta mentale per 90 minuti, anche se a volte è ancora superficiale. Caqueret ha disputato un primo tempo con l'Udinese fantastico. Ha qualità, ma è un po' timido e deve adattarsi. Nico Paz a oggi sembra pronto per giocare dall'inizio, ma non so se abbia i 90 minuti".