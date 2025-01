Emerson Royal ko: emergenza terzini in Champions

Emergenza terzini in casa Milan per l'ultimo match di Champions League contro la Dinamo Zagabria che sarà decisivo per il passaggio diretto agli ottavi di finale. Il neo arrivato Walker non è utilizzabile mentre Emerson Royal ha subito una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Infortunato anche Florenzi, Calabria è squalificato per il cartellino giallo preso contro gli spagnoli, fuori lista Jimenez. A disposizione resta soltanto Terracciano

L'arrivo di Walker allarga la rosa degli esterni difensivi di destra del Milan ma paradossalmente nell'ultimo match di Zagabria contro la Dinamo in programma il 29 gennaio e decisivo per il passaggio agli ottavi di Champions League, i rossoneri in quel ruolo vivranno una vera e propria emergenza. Non utilizzabile lo stesso Walker, perché ha giocato la prima fase con il Manchester City, infortunati Florenzi ed Emerson Royal che è uscito contro il Girona per una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro che lo terrà fuori fra i due e i tre mesi. Calabria invece è squalificato dopo il cartellino rimediato contro gli spagnoli e Jimenez è fuori dalla lista presentata alla Uefa. L'unico disponibile in organico al momento è Terracciano