Nuova stagione ormai alle porte e nuovo look per Lucas Paquetá. Il centrocampista del Milan, infatti, si è sottoposto a un trattamento per cambiare colore ai capelli, abbandonando il look giallo sfoggiato durante le scorse settimane. Il brasiliano, nel video pubblicato dalla moglie su Instagram, appare però con una capigliatura… rossa che lasciava presagire a un nuovo "colpo di testa". E invece no, al contrario. In attesa di iniziare ad allenarsi con i compagni di squadra dopo le fatiche in Copa America, Paquetá ha deciso di tornare alla normalità. Il look rosso, infatti, è stato solo temporaneo e necessario per tornare al colore di capelli originale come si vede una volta terminato il lavoro del parrucchiere. Per Paquetá "follie" estive legate al look ormai terminate…