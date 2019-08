Sono scese in campo le squadre di Serie A, alle prese con le ultime amichevoli prima dell'inizio del campionato. Dopo il poker della Juve al Novara e i cinque gol della Lazio all''Al Shabab, è stato il turno della Roma, che ha pareggiato a Perugia con l'Athletic Bilbao. 2-2 il risultato finale, decisivo il rigore trasformato da Pellegrini al 90'. Da segnalare solo 20' di gara per Dzeko. Doppia rimonta anche per il Cagliari sul campo del Fenerbahce (esordio dal 1' per Nainggolan), mentre il Brescia cade in Austria.

Roma-Athletic Bilbao 2-2

27' Muniain (AB); 59' Kolarov (R); 78' Rig. Garcia (AB) R; 90' Rig, Pellegrini (R)

ROMA (4-2-3-1): Mirante (dal 46′ Pau Lopez); Florenzi (dal 46′ Kolarov), Mancini, Juan Jesus (dal 46′ Fazio), Spinazzola (dal 73′ Santon); Pellegrini, Diawara (dal 46′ Cristante); Cengiz (dal 46′ Zaniolo), Antonucci, Perotti (dal 67′ Kluivert); Defrel (dal 67′ Dzeko).

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simòn; Capa, Yeray Alvarez, Iñigo Martinez, Berchiche; Unai Lopez, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Cordoba (dal 59′ Unai Nuñez); Iñaki Williams (dall’82’ Kenan Kodro).

Pareggio in extremis per la Roma di Fonseca, che a Perugia acciuffa per due volte l'Athletic Bilbao. Spagnoli già pericolosi dopo appena tre minuti, quando un disimpegno sbagliato di Diawara per poco non favorisce Cordoba che - a tu per tu con Mirante - si fa bloccare da quest'ultimo. Al 26' il vantaggio di Muniain, che riceve palla da Williams (fatale un altro errore di Diawara) e non sbaglia a pochi metri dalla porta. I giallorossi provano a reagire alla mezz'ora con Under, che tenta di soprendere Unai Simon anticipandone l'uscita, ma il suo tiro è troppo debole e viene allontanato dalla difesa avversaria. Ad inizio ripresa fuori Mirante, Florenzi, Jesus, Diawara e Under. Dentro Pau Lopez, Fazio, Kolarov, Zaniolo e Cristante. Al 59' la rete del pareggio grazie alla splendida punizione di Kolarov. Un minuto dopo l'Athletic resta in dieci per l'espulsione giustissima di Yuri Berchiche, autore di un'entrata bruttissima su Defrel. Entrano Dzeko, Kluivert e Spinazzola, ma il fallo di mano di Mancini costringe l'arbitro a fischiare il rigore in favore degli spagnoli. Siamo al 77' e Raul Garcia spiazza Pau Lopez. All'83' Zaniolo pareggia su assist di Kolarov, ma il tutto viene annullato per la posizione irregolare del centrocampista. Il classe 1999 ancora protagonista all'88', quando un suo tiro porta ad un presunto fallo di mano avversario. Rigore anche per i giallorossi, che al 90' pareggiano grazie a Pellegrini.