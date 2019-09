"Volevo lavorare con Ancelotti"

"Ho aspettato tre mesi il Napoli perché è una grandissima squadra, la seconda in Italia in questi ultimi anni, avevo tanta voglia di tornare in Serie A e giocare la Champions League", prosegue Llorente. "Ho avuto tante opzioni, ma volevo rimanere in un campionato importante come quello italiano e non vedo l'ora di giocare. Quando ti chiama Ancelotti, ti convince subito. Il mister è un grandissimo, ha allenato le migliori squadre e volevo lavorare per lui. Il mister farà le scelte per il bene della squadra, io cercherò di farmi trovare sempre pronto. C’è ancora tanto da lavorare, ma sono a completa disposizione del mister. Con la città di Napoli e con la gente è stato amore a prima vista, Ho ricevuto un'accoglienza bellissima. Ci sono diversi giocatori spagnoli di grande esperienza. Mi stanno aiutando molto nell’ambientarmi a Napoli. Spero di fare tanti gol per regalare delle gioie ai nostri tifosi. Sono già innamorato di Napoli. Darò il cuore per questa maglia".