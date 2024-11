Il tributo del Napoli a Diego Armando Maradona , a quattro anni dalla morte. La mattina dopo il successo sulla Roma allo stadio che porta il nome del fuoriclasse argentino -successo che ha riportato la squadra in testa alla classifica di Serie A- il club ha reso omaggio alla sua leggenda. Nel quarto anniversario della morte del suo numero 10, il Napoli non ha mancato di ricordarlo con una delegazione speciale che ha reso omaggio a Maradona, andando in due luoghi fortemente simbolici della città.

Il doppio tributo del Napoli a Maradona

Due visite, nel giorno del quarto anniversario della morte della leggenda argentina, ai due murales che in città ricordano Maradona. Una delegazione del Napoli composta da Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e Giovanni di Lorenzo ha reso omaggio a Diego. Il presidente, l’allenatore e il capitano sono stati ai Quartieri Spagnoli, in quello che è diventato un santuario a cielo aperto dove celebrare il culto di Diego. Ma, come postato sui profili social del Napoli, Conte, De Laurentiis e Di Lorenzo si sono recati anche a San Giovanni a Teduccio, dove campeggia il murale che raffigura Maradona ritratto dall’artista Jorit. I tre rappresentanti del Napoli, davanti a entrambi i murales, hanno posato i mazzi di fiori e sono rimasti alcuni minuti in silenzio a ricordare il numero 10.