Coni, Premio Beppe Viola a Pisilli e Zaccagni

Passerella di ospiti al Salone d'Onore del Coni per il 41° Premio Beppe Viola organizzato dall'AiCS. Tanti i premiati, dal centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, all'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni. "Cerchiamo di stimolare il premio sotto ogni aspetto e non è un caso che si tenga oggi, il 25 novembre, anche noi siamo attenti e presenti, testimoniando una sensibilità che deve appartenere a tutti quanti. Basta con la violenza sulle donne", ha detto Bruno Molea, presidente dell'AiCS, aprendo la cerimonia. Poi le parole del n.1 del Coni, Giovanni Malagò, e la consegna dei premi con Zaccagni e Pisilli che si sono detti "orgogliosi di ricevere un premio così importante". Un riconoscimento "dove ogni premiato ha una storia che condivido", ha invece sottolineato Malagò anticipando la consegna dei premi agli ospiti presenti, tra questi anche l'arbitro italiano, Daniele Doveri che ai giovani fischietti ha consigliato di "dirigere le gare pensando che il Var non ci sia". Insigniti del premio anche il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, l'ex schermitrice, Elisa Di Francisca, la presidente della federazione italiana danza sportiva, Laura Lunetta, la Fondazione Roma, l'ex campione del mondo Giuseppe Bergomi e i giornalisti Maurizio Pizzuto e Alessandro Antinelli.