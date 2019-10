Genoa, adesso è ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore

Dopo il ritorno in città, il primo allenamento e la firma sul contratto, ecco l'annuncio ufficiale: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain. Motta ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai rappresentanti degli organi d’informazione è prevista mercoledì 23 ottobre, alle 14:30, presso la sala stampa della sede sociale di Villa Rostan". Il primo ostacolo si chiama Brescia, prossimo avversario del Genoa (sabato 26 ottobre, ore 20:45 a Marassi). Sarà necessaria una reazione dopo il 5-1 incassato a Parma. I rossoblù non vincono dalla seconda giornata di campionato contro la Fiorentina (decisivi Zapata e Kouamè per il 2-1 finale). Poi i cinque ko con Atalanta, Cagliari, Lazio, Milan e appunto Parma oltre al pareggio con il Bologna. A Thiago Motta il compito di abbandonare il penultimo posto in classifica

Azzardo

Si tratta senza dubbio di una mossa rischiosa da parte di Preziosi, che tuttavia crede fortemente nel suo vecchio pupillo. L'unica esperienza su una panchina è quella alla guida dell'U19 del Psg, dove ha fatto parlare di sè per il modulo usato. Un 2-7-2 totalmente inesplorato e senza precedenti, chissà che non riesca a ottenerci qualche risultato proprio in Italia. Thiago Motta, classe 1982, arrivò da giocatore al Genoa nel 2008 insieme a Milito, poi da lì il triplete con l'Inter e i sei anni a Parigi. Ha vinto la concorrenza di Guidolin e Carrera, nomi che componevano la lista dei preferiti di Preziosi. Che, però, ha scelto lui. Con il Brescia la prima di una lunga serie di battaglie.