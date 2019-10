Nel giorno in cui il giudice sportivo dovrà decidere su quanto accaduto nel corso di Fiorentina-Lazio, Franck Ribery scritto un tweet per scusarsi. Intanto con i compagni e Vincenzo Montella per il suo nervosismo al momento della sostituzione (al 74’ è entrato al suo posto Boateng), poi con uno degli assistenti dell’arbitro Guida, Matteo Passeri, che ha spinto subito dopo il triplice fischio finale. “Mi dispiace molto per ieri sera - ha scritto il giocatore viola -, chiedo scusa ai miei compagni, al Mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d’animo”. E aggiunge: “Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, l’attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme”.

Le eccessive proteste finali, sono costate a Ribery l'espulsione, probabilmente con comunicazione a voce negli spogliatoi, a partita ormai finita da un pezzo. L'episodio può portare a una squalifica del giocatore viola: tutto, ovviamente, dipenderà dal contenuto del referto arbitrale.