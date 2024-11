Juan Cabal è arrivato in stampelle al J Medical, dove in questo momento sta svolgendo le visite mediche: il difensore ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro in allenamento con la Colombia prima delle sfide contro Uruguay ed Ecuador. Si teme la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, con il rischio di un lungo stop. La Juve non attingerà dagli svincolati, ma aspetterà l’apertura del mercato di gennaio per valutare un profilo che possa tornare utile anche in futuro

L'ARRIVO DI CABAL