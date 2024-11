L'attaccante della Lazio Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, in occasione della partita con la Nazionale senegalese contro il Burkina Faso. La notizia arriva direttamente dalla Federazione del Senegal, che ha fatto sapere che il giocatore si trova fortunatamente già sotto osservazione

La Federazione del Senegal ha reso noto che Boulaye Dia, attaccante della Lazio, sarà costretto allo stop a causa della malaria. I medici della Nazionale stanno monitorando le condizioni di salute del giocatore, che avrebbe dovuto affrontare stasera il Burkina Faso. Secondo quanto ha riferito la Federazione calcistica senegalese, Dia è stato vittima di "un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure del caso".



Si è fermato anche Lamine Camara, centrocampista francese del Monaco, che ha avvertito dei dolori agli adduttori.