Spal-Genoa 0-0: il risultato in diretta live

Benvenuti allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara! Pronti a seguire con voi il posticipo della 13^ giornata di Serie A tra Spal e Genoa. Entrambe le squadre sono caccia di punti importanti per uscire dalla zona rossa della classifica. La Spal ritrova Di Francesco, mentre in difesa Cionek e Tomovic sono assenti per squalifica. Thiago Motta lascia Pandev fuori dall’undici titolare con Agudelo-Pinamonti coppia d’attacco. Assente anche Schone.