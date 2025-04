Di Francesco: "Milan? La più pericolosa davanti"

"Il Milan ha alternato in stagione momenti di grandi prestazioni ad altri meno brillanti: io mi auguro che possa accadere anche con noi , ma sono stra-convinto che cercheranno di dare continuità al derby, conoscendo l'allenatore. Dobbiamo basarci su di noi, sul nostro atteggiamento e determinazione, sapendo che affronteremo una big. A livello offensivo, sono la squadra, secondo i dati, più pericolosa. Hanno un grande potenziale". Lo ha detto Eusebio Di Francesco , in conferenza stampa, presentando il lunch match di domenica del suo Venezia.

"Qualche cambio me lo posso aspettare, dopo la semifinale infrasettimanale di Coppa Italia - ha aggiunto -, anche se nelle ultime gare tutti si potevano aspettare qualche rotazione e non lo ha fatto . Cerchiamo di essere pronti a tutto, poi il Dna del Milan è quello lì e non cambierà ". Sugli infortunati, Ellertsson e Marcandalli sono sulla via del recupero, Fila ha scontato la squalifica, Yeboah si è allenato con continuità, resta indisponibile il solo Sagrado.

"Voglia di ottenere un risultato importante"

Nelle ultime settimane la situazione di classifica degli arancioneroverdi è notevolmente migliorata: "Vedo grande voglia da parte di tutti per cercare di ottenere un risultato importante. Avevo parlato di un mini-torneo, iniziato 2 partite fa, dove eravamo con un handicap di 5 punti dal Lecce, ora siamo a meno 1. Ma la classifica viene dopo: in questo momento voglio mandare un abbraccio alla famiglia di Graziano Fiorita per quanto accaduto, sono molto vicino a tutti loro e alla moglie". Tornando alla gara di domenica, l'allenatore spera che ci sia anche una ricaduta psicologica positiva dal trend dell'ultimo periodo e dal fatto che gli attaccanti hanno finalmente trovato la via della rete: Fila con il Monza, Yeboah con l'Empoli. "Sono davvero contento per lui - il riferimento è alla punta ecuadoriana con cittadinanza tedesca -: i rapporti crescono con il tempo, ci si conosce meglio, un abbraccio da uomo a uomo o da papà a figlio".