E' morto Jair, protagonista della "Grande Inter"

In quella formazione che era diventata una meravigliosa filastrocca ("Sarti, Burgnich, Facchetti...") aveva un posto fondamentale: Jair è morto a 84 anni. Fu uno dei protagonisti assoluti dell'epopea della "Grande Inter" di Angelo Moratti ed Helenio Herrera negli anni '60. Brasiliano, ala destra fenomenale, vinse un campionato Paulista con il Santos nel 1963 ma con i nerazzurri fece la storia: vinse quattro scudetti (1962-63, 1964-65, 1965-1966 e 1970-71), due Coppe dei Campioni (1963-64 e 1964-65) e due Coppe Intercontinentali (1964 e 1965). In nazionale fu campione del mondo nel 1962, anche se non entrò mai in campo, chiuso dalla presenza di un fenomeno assoluto come Garrincha. Giocò anche una stagione nella Roma nel 1967-68 per poi tornare all'Inter. Il club nerazzurro lo ricorda così: "É scomparso Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter. Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternitá di una squadra leggendaria. Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento"